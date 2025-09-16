Размер ежемесячной доплаты для пенсионеров в Черниговской области составляет 10 процентов актуального прожиточного минимума.

Доплаты пенсионерам в Черниговской области предоставляются только категориям украинцам, которые выполнили условия, определенные законодательством, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В частности, право на доплаты для пенсионеров в Черниговской области имеют граждане, официально имеющие статус Почетного донора Украины. Эта выплата является дополнительной социальной гарантией государства и призвана отметить весомый вклад доноров в сохранение жизни и здоровья других граждан. Прибавка дает возможность материально поддержать тех, кто в течение многих лет осуществлял безвозмездные донорские взносы.

Размер ежемесячной доплаты для пенсионеров в Черниговской области составляет 10 процентов актуального прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц до конца 2025 года прожиточный минимум установлен на уровне 3028 гривен, что означает, что пенсионеры со статусом Почетного донора будут получать ежемесячно прибавку, рассчитанную именно от этой суммы.

Чтобы оформить дополнительную выплату, гражданам необходимо лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или пребывания.

При обращении следует подать пакет документов, включающий:

заявление на назначение соответствующей надбавки;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);

документ, подтверждающий статус Почетного донора Украины или соответствующего статуса, предоставленного еще при Советском Союзе.

Следует подчеркнуть, что звание Почетного донора Украины присваивается только тем гражданам, которые совершили не менее 40 безвозмездных донаций крови или сдали 60 доз плазмы в соответствии с установленными медицинскими нормами. Это свидетельствует о многолетней благотворительной деятельности и значительном вкладе в систему здравоохранения.

