"Укрзалізниця" повідомила про новий графік руху поїздів до Києва та призначення додаткового експреса.

Новий графік руху поїздів до Києва вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця", зміни запрацюють з другої половини вересня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

"Укрзалізниця" повідомила про новий графік руху поїздів до Києва та призначення додаткового експреса №795/796 сполученням Кременчук – Київ, який має забезпечити зручніший рух пасажирів між Полтавщиною та столицею у період підвищеного попиту.

Він вирушатиме як з Кременчука, так і із столиці у визначені дати: 23, 25, 26, 29 та 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10 і 13 жовтня 2025 року. Таким чином, пасажири матимуть можливість скористатися додатковим рейсом у дні, коли транспортне навантаження традиційно зростає.

Новий графік руху поїздів до Києва передбачає ранкове відправлення з Кременчука о 06:00 із прибуттям до столиці об 11:28. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі столиці о 12:33 та прибуватиме до Кременчука о 18:04. Такий графік дозволяє пасажирам прибувати до Києва зранку, мати достатньо часу для вирішення справ упродовж дня і вже ввечері повертатися додому.

Зупинки передбачені на ключових станціях маршруту: у Знам’янці, на станції імені Тараса Шевченка, у Корсуні-Шевченківському, а також у межах Києва – на станції Видубичі-Трипільські. Це робить поїзд зручним не лише для пасажирів кінцевих пунктів, а й для мешканців інших населених пунктів центральної України.

У складі експреса курсуватимуть як купейні, так і плацкартні вагони, які облаштовані у форматі сидячих місць. Така організація перевезень дозволяє забезпечити комфортні умови для подорожі та водночас збільшити кількість доступних місць.

"Укрзалізниця" звертає увагу пасажирів на те, що при оформленні проїзних документів необхідно уважно стежити за відповідними позначками, які вказують на формат вагонів.

