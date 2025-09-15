Новый график движения поездов в Киев вводит компания-перевозчик "Укрзализныця", перемены заработают со второй половины сентября, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

"Укрзализныця" сообщила о новом графике движения поездов в Киев и назначении дополнительного экспресса №795/796 сообщением Кременчуг – Киев, который должен обеспечить более удобное движение пассажиров между Полтавщиной и столицей в период повышенного спроса.

Он будет отправляться как из Кременчуга, так и из столицы в определенные даты: 23, 25, 26, 29 и 30 сентября, а также 2, 3, 6, 7, 9, 10 и 13 октября 2025 года. Таким образом, пассажиры будут иметь возможность воспользоваться дополнительным рейсом в дни, когда транспортная погрузка традиционно растет.

Новый график движения поездов в Киев предусматривает утреннюю отправку из Кременчуга в 06:00 с прибытием в столицу в 11:28. В обратном направлении поезд будет отправляться из столицы в 12:33 и прибывать в Кременчуг в 18:04. Такой график позволяет пассажирам прибывать с утра, иметь достаточно времени для решения дел в течение дня и уже вечером возвращаться домой.

Остановки предусмотрены на ключевых станциях маршрута: в Знаменке, на станции имени Тараса Шевченко, в Корсунь-Шевченковском, а также в пределах Киева – на станции Выдубичи-Трипольские. Это делает поезд удобным не только пассажирам конечных пунктов, но и жителям других населенных пунктов центральной Украины.

В составе экспресса будут курсировать как купейные, так и плацкартные вагоны, обустроенные в формате сидячих мест. Такая организация перевозок позволяет обеспечить комфортные условия для поездки и одновременно увеличить количество доступных мест.

"Укрзализныця" обращает внимание пассажиров на то, что при оформлении проездных документов необходимо внимательно следить за соответствующими отметками, указывающими на формат вагонов.

