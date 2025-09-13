Стартує тестування нової системи оплати проїзду у Вінниці в приватних маршрутних таксі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає міська рада з посиланням на Вінницький інформаційний центр.

Якщо раніше пасажири могли розраховуватися лише готівкою або Муніципальною карткою вінничанина, то з 12 вересня з’явилася можливість оплатити поїздку банківською картою.

Наразі нові термінали встановлені в маршрутці 14А (номер авто АВ1942КК). Завдяки цьому пасажири можуть обирати спосіб оплати: карткою або смартфоном, на додаток до Муніципальної картки. Про це повідомляє міська рада з посиланням на Вінницький інформаційний центр.

Для проведення оплати в транспорті використовують оновлені термінали, які відповідають технічним вимогам сучасних банківських операцій. Вони забезпечують стабільну роботу, швидку передачу даних і якісний зв’язок, що дозволяє безперешкодно розраховуватися під час поїздки.

Нова система оплати проїзду у Вінниці стосується маршруток типу Mercedes Sprinter, де раніше встановлені старі POS-термінали замість валідаторів.

“Тестовий період триватиме кілька тижнів. Якщо результати будуть позитивними, плануємо поступово встановити такі термінали і на інших приватних маршрутках міста. У разі відсутності форс-мажорів, до кінця року оновимо обладнання на всіх бортах приватних перевізників і повністю запустимо нову систему оплати. Продовжуємо розвивати можливості розрахунку в громадському транспорті”, – пояснює Вероніка Савчук, менеджер зі зв’язків з громадськістю КП «Вінницький інформаційний центр».

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в столиці заплановано тривалі обмеження руху.

Також Politeka писала про підвищення цін на опалення.

Крім того, Politeka повідомляла прогноз погоди на вересень: синоптики закликали готуватись до кліматичних неприємностей.