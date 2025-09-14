Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на підтримку найбільш уразливих мешканців та допомагає покрити базові потреби під час холодного сезону.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області запроваджена для жителів територій, що розташовані поблизу бойової лінії, повідомляє Politeka.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики. Ініціатива впроваджена згідно з урядовою постановою, створеною профільним відомством разом із міжнародними партнерами та УВКБ ООН. Основне завдання – підтримати родини під час опалювального сезону, забезпечивши можливість придбати тверде паливо.

Розмір одноразової виплати становить 19 400 гривень на домогосподарство. Отримати кошти можуть мешканці населених пунктів, які знаходяться не далі ніж у десятикілометровій зоні від державного кордону з Росією чи безпосередньої лінії зіткнення. Також право мають жителі регіонів із високим рівнем небезпеки у дев’яти областях, серед яких і Харківська.

Заявки приймаються органами влади за місцем реєстрації або фактичного проживання. Подати документи має можливість будь-який член родини чи офіційний представник. Рішення щодо надання підтримки повідомляють протягом п’яти робочих днів після розгляду пакета паперів, використовуючи зручний спосіб інформування.

Перерахування відбувається безготівково на банківський рахунок, вказаний у заяві. Надходження коштів заплановане на вересень та жовтень 2025 року. Варто підкреслити, що допомога надається лише раз у межах опалювального періоду й не враховується під час обчислення щомісячного доходу домогосподарства. Це дозволяє родинам паралельно користуватися іншими соціальними виплатами.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області спрямована на підтримку найбільш уразливих мешканців та допомагає покрити базові потреби під час холодного сезону.

