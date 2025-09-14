Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлено на поддержку наиболее уязвимых жителей и помогает покрыть базовые потребности во время холодного сезона.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области введена для жителей территорий, расположенных вблизи боевой линии, сообщает Politeka.

Об этом сообщило Министерство социальной политики . Инициатива внедрена в соответствии с правительственным постановлением, созданным профильным ведомством вместе с международными партнерами и УВКБ ООН. Основная задача – поддержать семьи в отопительный сезон, обеспечив возможность приобрести твердое топливо.

Размер единовременной выплаты составляет 19400 гривен на домохозяйство. Получить средства могут жители населенных пунктов, которые находятся не дальше десятикилометровой зоны от государственной границы с Россией или непосредственной линии столкновения. Также право обладают жители регионов с высоким уровнем опасности в девяти областях, среди которых и Харьковская.

Заявки принимаются органами власти по месту регистрации или фактического проживания. Подать документы может любой член семьи или официальный представитель. Решения о предоставлении поддержки сообщают в течение пяти рабочих дней после рассмотрения пакета бумаг, используя удобный способ информирования.

Перечисление производится безналично на банковский счет, указанный в заявлении. Поступление средств запланировано на сентябрь и октябрь 2025 года. Следует подчеркнуть, что помощь предоставляется только раз в пределах отопительного периода и не учитывается при исчислении ежемесячного дохода домохозяйства. Это позволяет семьям параллельно воспользоваться другими социальными выплатами.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлено на поддержку наиболее уязвимых жителей и помогает покрыть базовые потребности во время холодного сезона.

