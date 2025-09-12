На рівні держави створені додаткові сервіси, які дозволяють переселенцям швидше знайти безкоштовне житло для ВПО в Київській області.

Після евакуації з небезпечних територій внутрішні переселенці можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Київській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, діють платформи «Прихисток» і «Допомагай». Через них переселенці можуть знайти безкоштовне житло, яке надають небайдужі громадяни та організації. Важливо, що в межах програми «Прихисток» скасовані будь-які вікові обмеження. Це означає, що право надати тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам має будь-який мешканець країни, який виявив готовність допомогти.

Також суттєво розширене коло тих, хто може отримати компенсацію за надання безкоштовного житла для ВПО в Київській області. Якщо раніше таке право мали здебільшого державні та комунальні підприємства, то тепер до цього переліку додали юридичних осіб приватної форми власності, фізичних осіб-підприємців, релігійні організації та інші структури.

Розмір такої компенсації встановлений на рівні 900 гривень за кожну особу, якій було надано тимчасове житло. При цьому держава уточнює, що в процесі розрахунку субсидій ця компенсація не враховується як додатковий дохід для власників житла.

Особлива увага приділяється категоріям громадян, які перебувають у найбільш уразливому становищі. Вони отримують першочергове право на поселення та допомогу. До таких груп належать багатодітні сім’ї, сім’ї з малолітніми дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, громадяни пенсійного віку, а також ті українці, чиї будинки та квартири були зруйновані або визнані непридатними для проживання внаслідок воєнних дій.

