Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» повідомило про підвищення тарифів на воду в Рівненській області, повідомляє Politeka.

За даними пресслужби міської ради, зміни впроваджені для обґрунтованого формування цін на послуги та забезпечення стабільної роботи системи водопостачання. Таке рішення дає змогу ефективно планувати фінансові витрати та підтримувати необхідні ресурси для населення.

За новими тарифами, централізоване водопостачання коштуватиме 36,42 грн за кубометр замість попередніх 31,19 гривень. Послуга водовідведення зросла з 51,73 до 63,30 за кубометр. Це підвищення дозволяє покривати витрати на експлуатацію обладнання, електроенергію та матеріали, що використовуються для надання послуг споживачам.

«Водоканал» відзначає, що за період дії попередніх тарифів (2024–2025 рр.) зросли основні складові витрат: активна електроенергія — з 5,13 до 6,91 грн/кВт·год, реактивна — з 0,113 до 0,253 грн/кВАр·год, розподіл електроенергії — з 1,101 до 1,527. Крім того, літр пального А-92 подорожчав з 43,65 до 48,48.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області має на меті гарантувати стабільну роботу підприємства та безперебійне забезпечення водою й водовідведенням. Нові розцінки дозволяють забезпечити комфортне користування послугами та планування бюджету для мешканців регіону.

Отже, зміни у вартості послуг сприятимуть надійності водопостачання та безперервності роботи міської системи, зберігаючи стабільність і безпеку для всіх споживачів.

До слова, у Рівненській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

