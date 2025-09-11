Целью повышения тарифов на воду в Ровенской области является гарантировать стабильную работу предприятия и бесперебойное обеспечение водой.

Острожское коммунальное предприятие "Водоканал" сообщило о повышении тарифов на воду в Ровенской области, сообщает Politeka.

По данным пресс-службы городского совета, изменения введены для обоснованного формирования цен на услуги и обеспечения стабильной работы системы водоснабжения. Такое решение позволяет эффективно планировать финансовые расходы и поддерживать необходимые ресурсы для населения.

По новым тарифам централизованное водоснабжение будет стоить 36,42 грн за кубометр вместо предыдущих 31,19 гривен. Услуга водоотвода увеличилась с 51,73 до 63,30 за кубометр. Это повышение позволяет покрывать затраты на эксплуатацию оборудования, электроэнергии и материалов, используемых для предоставления услуг потребителям.

«Водоканал» отмечает, что за период действия предыдущих тарифов (2024–2025 гг.) выросли основные составляющие расходов: активная электроэнергия — с 5,13 до 6,91 грн/кВт·ч, реактивная — с 0,113 до 0,253 грн/кВАр·1,7 електр. Кроме того, литр горючего А-92 подорожал с 43,65 до 48,48.

Целью повышения тарифов на воду в Ровенской области является гарантировать стабильную работу предприятия и бесперебойное обеспечение водой и водоотведением. Новые цены позволяют обеспечить комфортное пользование услугами и планирование бюджета для жителей региона.

Следовательно, изменения стоимости услуг будут способствовать надежности водоснабжения и непрерывности работы городской системы, сохраняя стабильность и безопасность для всех потребителей.

К слову, в Ровенской области также сообщалось о подорожании проезда.

