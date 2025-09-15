В результаті дефіцит продуктів у Кривому Розі залишається значною проблемою, що впливає на ціни та забезпечення населення необхідними продуктами.

У сезоні 2025/26 дефіцит продуктів у Кривому Розі може посилитися через нестачу зерна високої якості для борошномельної промисловості, пише Politeka.

Під час конференції «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомив, що загальний урожай пшениці в країні очікується на рівні приблизно 21 млн тонн, з яких продовольче зерно складатиме 10,3 млн т. Проте для виготовлення хлібопекарського борошна придатного зерна 1–2 класу буде лише 1,7 млн т.

Експерт зауважив, що переробники та експортери конкурують за обмежені обсяги високоякісного зерна, а фермери, маючи змогу зберігати врожай роками, не поспішають його реалізовувати. Це ускладнює стабільність цін і впливає на доступність борошна та хлібобулочних виробів для населення.

Рибчинський також підкреслив проблеми з житом. Поточне виробництво не задовольняє повністю внутрішні потреби країни. У маркетинговому році 2025/26 прогнозується імпорт близько 9 тис. т, у той час як у попередньому сезоні він складав лише 1,6 тис. т. Такий дефіцит може негативно вплинути на ціни на борошно та інші продукти галузі.

За словами експерта, організація виробництва та поведінка аграріїв здатні спричинити подальше підвищення вартості борошна. Вже нині нестача зерна 1–2 класу визначає перспективи діяльності підприємств, а обмежена наявність продовольчої пшениці створює потенційні ризики для продовольчої безпеки України.

В результаті дефіцит продуктів у Кривому Розі залишається значною проблемою, що впливає на ціни та забезпечення населення необхідними продуктами.

Джерело: Agravery.com

