Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається завдяки діяльності благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується через «Карітас Кривий Ріг», що функціонує при Парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви в місті, і передбачає соціальну програму «Домашня опіка». Напрямок є складовою більшого проєкту «Комплексна підтримка евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях», метою якого є забезпечення допомоги людям, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Під опіку потрапляють літні особи, люди з інвалідністю, тяжкохворі, а також ті, хто втратив близьких і залишився без підтримки. Важливим аспектом є не лише задоволення базових потреб, а й тепле людське ставлення, яке створює відчуття захищеності та уваги.

Соціальні працівники, залучені до програми, допомагають підопічним у щоденних справах: веденні домашнього господарства, організації побуту, нагадуванні про ліки та супроводі під час медичних візитів. Крім цього, фахівці виконують роль співрозмовників, підтримують морально, дарують увагу та теплоту, що особливо важливо для психологічного стану літніх людей.

Для багатьох учасників програми таке спілкування стає найціннішим, адже сприяє покращенню емоційного стану та позитивно впливає на здоров’я. Завдяки цьому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі забезпечує не лише матеріальні потреби, а й емоційну стабільність, підтримку гідного життя та відчуття безпеки для тих, хто потребує особливої опіки.

