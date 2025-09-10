Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге обеспечивает не только материальные потребности, но и эмоциональную стабильность, поддержку достойной жизни и чувство безопасности для тех, кто нуждается в особой опеке.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге оказывается благодаря деятельности благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.

Инициатива реализуется через «Каритас Кривой Рог», функционирующий при Приходе Святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви в городе, и предусматривает социальную программу «Домашняя опека». Направление является составной частью большего проекта «Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях», целью которого является обеспечение помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Под опеку попадают пожилые лица, люди с инвалидностью, тяжелобольные, а также потерявшие близких и оставшиеся без поддержки. Важным аспектом является не только удовлетворение базовых потребностей, но и теплое человеческое отношение, создающее чувство защищенности и внимания.

Социальные работники, вовлеченные в программу, помогают подопечным по ежедневным делам: ведению домашнего хозяйства, организации быта, напоминаниям о лекарствах и сопровождении во время медицинских визитов. Кроме этого, специалисты выполняют роль собеседников, поддерживают морально, дарят внимание и теплоту, что особенно важно для психологического состояния пожилых людей.

Для многих участников программы такое общение становится самым ценным, ведь способствует улучшению эмоционального состояния и оказывает положительное влияние на здоровье. Благодаря этому гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге обеспечивает не только материальные потребности, но и эмоциональную стабильность, поддержку достойной жизни и чувство безопасности для тех, кто нуждается в особой опеке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.