В результате дефицит продуктов в Кривом Роге остается значительной проблемой, влияющей на цены и обеспечение населения необходимыми продуктами.

В сезоне 2025/26 дефицит продуктов в Кривом Роге может усугубиться из-за нехватки зерна высокого качества для мукомольной промышленности, пишет Politeka.

Во время конференции «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Муки» Украины Родион Рыбчинский сообщил, что общий урожай пшеницы в стране ожидается на уровне примерно 21 млн тонн, из которых продовольственное зерно составит 10,3 млн т. Однако для изготовления хлебопекарной муки пригодного зерна 1–2 класса.

Эксперт отметил, что переработчики и экспортеры конкурируют за ограниченные объемы высококачественного зерна, а фермеры, способные сохранять урожай годами, не спешат его реализовывать. Это усложняет стабильность цен и влияет на доступность муки и хлебобулочных изделий для населения.

Рыбчинский также подчеркнул проблемы с рожью. Текущее создание не удовлетворяет полностью внутренние потребности страны. В маркетинговом году 2025/26 прогнозируется импорт около 9 тыс. т, в то время как в предыдущем сезоне он составлял всего 1,6 тыс. т. Такой дефицит может негативно отразиться на ценах на муку и другие продукты отрасли.

По словам эксперта, организация производства и поведение аграриев способны вызвать дальнейшее повышение стоимости муки. Уже сейчас недостаток зерна 1-2 класса определяет перспективы деятельности предприятий, а ограниченное наличие продовольственной пшеницы создает потенциальные риски для продовольственной безопасности Украины.

