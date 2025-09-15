Дефіцит продуктів у Київській області загострився через складнощі з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

У Херсоні фермери були змушені знищувати посіви після посухи 2025 року. Відсутність поливу через пошкодження Каховської ГЕС та брак опадів призвели до значного зниження врожайності: частина культур не розквітла, а пізні посіви можуть дати результат лише частково, і він поки невизначений.

Більше двох місяців без дощів на правобережжі змусили господарів відмовитися від соняшникових плантацій. Перші збори показали 0,2–0,3 тонни з гектара замість очікуваних значень. Додаткові проблеми створили весняні заморозки, грози, шквали та поширення сарани, що погіршило ситуацію.

Експерти зазначають, що незважаючи на серйозні втрати на півдні, для всієї країни катастрофи не передбачається. У степових областях — Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській і Одеській — умови кращі, а загальний урожай очікується на рівні 13,5–14 млн тонн, що частково компенсує недобір на півдні.

Водночас дефіцит продуктів у Київській області пов’язаний із скороченням пропозиції соняшникової олії. Переробні підприємства переорієнтувалися на сою та ріпак, а запаси насіння поступово зменшуються. Через це ще в червні–липні 2025 року почалося підвищення роздрібних цін: середня вартість у червні — 80,62 грн, у липні індекс споживчих цін досяг 100,4.

У торговельній мережі АТБ пляшка олії 0,9 л коштує 72,27 грн, тобто літр — 80,3 грн, а у Сільпо аналогічний товар продається за 96,99 грн. Аналогічна тенденція помітна й у інших магазинах. Фахівці радять громадянам слідкувати за змінами та скористатися акційними пропозиціями під час осінніх закупівель.

Джерело: Телеграф

