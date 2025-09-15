В то же время, дефицит продуктов в Киевской области связан с сокращением предложения.

Дефицит продуктов в Киевской области обострился из-за сложностей с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

В Херсоне фермеры вынуждены были уничтожать посевы после засухи 2025 года. Отсутствие полива из-за повреждения Каховской ГЭС и нехватки осадков привели к значительному снижению урожайности: часть культур не расцвела, а поздние посевы могут дать результат лишь частично, и он пока не определен.

Больше двух месяцев без дождей на правобережье вынудили хозяев отказаться от подсолнечных плантаций. Первое собрание показало 0,2–0,3 тонны с гектара вместо ожидаемых значений. Дополнительные проблемы создали весенние заморозки, грозы, шквалы и распространение саранчи, что усугубило ситуацию.

Эксперты отмечают, что, несмотря на серьезные потери на юге, для всей страны катастрофы не предвидится. В степных областях — Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской — условия лучше, а общий урожай ожидается на уровне 13,5–14 млн. тонн, что частично компенсирует недобор на юге.

В то же время, дефицит продуктов в Киевской области связан с сокращением предложения подсолнечного масла. Перерабатывающие предприятия переориентировались на сою и рапс, а запасы семян постепенно уменьшаются. Поэтому еще в июне-июле 2025 года началось повышение розничных цен: средняя стоимость в июне — 80,62 грн, в июле индекс потребительских цен достиг 100,4.

В торговой сети АТБ бутылка масла 0,9 л стоит 72,27 грн, то есть литр – 80,3 грн, а у Сильпо аналогичный товар продается за 96,99 грн. Аналогичная тенденция заметна и в других магазинах. Специалисты советуют гражданам следить за изменениями и воспользоваться акционными предложениями в ходе осенних закупок.

Источник: Телеграф

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.