Нова система оплати проїзду у Миколаєві робить пересування більш економним і зручним.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві змінила звичний підхід до використання транспорту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає місцевим жителям Суспільне Миколаїв.

Замість паперових талонів містяни тепер користуються електронним QR-кодом. Його можна застосовувати з будь-якою банківською карткою, а платіж відбувається через смартфон. Усе займає кілька секунд, що робить процес швидким і простим.

Серед важливих переваг — можливість пересаджуватися протягом дев’яноста хвилин без нових витрат. Це особливо зручно для тих, хто часто їздить автобусами чи тролейбусами. Вартість електронного квитка складає 8 гривень, тоді як звичайний паперовий коштує 10 гривень.

Користувачам також доступні абонементи на різні періоди: один тиждень, два або цілий місяць. Для студентів та туристів створені окремі тарифні пакети, що дозволяє підібрати варіант залежно від кількості поїздок. Таким чином, нова система оплати проїзду у Миколаєві робить пересування більш економним і зручним.

Ще однією перевагою стала можливість оплачувати за допомогою Apple Pay чи Google Pay. Пасажир сканує QR-код у салоні — і поїздка оплачена. Це дозволяє уникати черг, не витрачати час на купівлю проїзних у касах та значно спрощує організацію подорожей.

Актуальні дані про тарифи, пакети та інструкції з використання розміщені на офіційному ресурсі КП «Миколаївелектротранс». Там же можна знайти контакти для додаткових консультацій.

У підсумку нововведення робить пересування сучасним, доступним і відповідає європейським стандартам.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: кому доступний ремонт житла

У Миколаєві перекриють рух транспорту: українцям назвали вулиці, де введуть обмеження

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: як подати заявку