Новая система оплаты проезда в Николаеве изменила привычный подход к использованию транспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет местным жителям Николаев.

Вместо бумажных талонов горожане теперь пользуются электронным QR-кодом. Его можно применять с любой банковской картой, а платеж производится через смартфон. Всё занимает несколько секунд, что делает процесс быстрым и простым.

Среди важных преимуществ возможность пересаживаться в течение девяноста минут без новых затрат. Это особенно удобно для тех, кто часто ездит на автобусах или троллейбусах. Стоимость электронного билета составляет 8 гривен, в то время как обычный бумажный стоит 10 гривен.

Пользователям также доступны абонементы на разные периоды: одна неделя, две или целый месяц. Для студентов и туристов созданы отдельные тарифные пакеты, позволяющие подобрать вариант в зависимости от количества поездок. Таким образом, новая система оплаты проезда в Николаеве делает передвижение более экономичным и удобным.

Еще одним преимуществом стала возможность оплачивать с помощью Apple Pay или Google Pay. Пассажир сканирует QR-код в салоне – и поездка оплачена. Это позволяет избегать очередей, не тратить время на покупку проездных в кассах и значительно упрощает организацию поездок.

Актуальные данные о тарифах, пакетах и ​​инструкциях по использованию размещены на официальном ресурсе КП «Николаевэлектротранс». Там же можно отыскать контакты для дополнительных консультаций.

В итоге нововведение делает передвижение современным, доступным и отвечает европейским стандартам.

Источник: Суспільне

