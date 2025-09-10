Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську через «Галку» робить користування транспортом сучасним.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську впроваджена через спеціальну картку «Галка», яку презентували для пасажирів громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Її головна мета — зменшення використання готівкових розрахунків та підвищення зручності під час поїздок. Вартість придбання становить 45 гривень.

Щоб скористатися, необхідно прикласти картку до валідатора, після чого автоматично списується плата. Ціна поїздки — 10 гривень. При цьому пересадка протягом тридцяти хвилин після першої активації не потребує додаткової оплати. Поповнити баланс можна через інтернет, банківські застосунки або термінали.

Придбати «Галку» реально у визначених кіосках та торгових точках. Серед них: вул. Дністровська, 5 («Ринок»); вул. Січових Стрільців, 13; вул. Стуса, 17; розі Грушевського – Шпитальна; вул. Галицька, 22; вул. Коновальця, 149; вул. Бельведерська, 40; вул. Мазепи, 169; вул. Симоненка, 11; вул. Івана Павла ІІ, 17; вул. Залізнична, 30; вул. Бандери, 10б.

Також функціонують кіоски на зупинках: вул. Івана Павла ІІ («АТБ»), вул. Федьковича («Обласна лікарня»), вул. Івасюка («Епіцентр»), вул. Максимовича, 8. Є й інші місця: магазин у с. Микитинці, вул. Декабристів, 52 корпус 3; вул. Тролейбусна, 2; Привокзальна, 9а; Дністровська, 3; Стуса, 17; Незалежності, 67; Привокзальна, 9; Незалежності, 3; Незалежності (навпроти готелю NADIA); вул. Івана Павла ІІ, 18, м-н «Всяка Всячина».

Отже, нова система оплати проїзду в Івано-Франківську через «Галку» робить користування транспортом сучасним, доступним і комфортним.

