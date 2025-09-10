Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске через «Галку» делает использование современного транспорта.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске внедрена через специальную карточку «Галка», презентованную для пассажиров общественного транспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на странице карты Галка.

Ее главная цель – уменьшение использования наличных расчетов и повышение удобства при поездках. Стоимость покупки составляет 45 гривен.

Чтобы воспользоваться, необходимо приложить карту к валидатору, после чего автоматически списывается плата. Цена поездки - 10 гривен. При этом пересадка в течение 30 минут после первой активации не требует дополнительной оплаты. Пополнить баланс можно через Интернет, банковские приложения или терминалы.

Приобрести «Галку» реально в определенных киосках и торговых точках. Среди них: ул. Днестровская, 5 («Рынок»); ул. Сечевых Стрельцов, 13; ул. Стуса, 17; углу Грушевского – Госпитальная; ул. Галицкая, 22; ул. Коновальца, 149; ул. Бельведерская, 40; ул. Мазепы, 169; ул. Симоненко, 11; ул. Иоанна Павла II, 17; ул. Железнодорожная, 30; ул. Бандеры, 10б.

Также функционируют киоски на остановках ул. Иоанна Павла ІІ («АТБ»), ул. Юрия Федьковича («Областная больница»), ул. Ивасюка («Эпицентр»), ул. Максимовича, 8 Есть и другие места: магазин в с. Никитинцы, ул. Декабристов, 52 корпус 3; ул. Троллейбусная, 2; Привокзальная, 9а; Днестровская, 3; Стуса, 17; Независимости, 67; Привокзальная, 9; Независимости, 3; Независимости (напротив гостиницы NADIA); ул. Иоанна Павла II, 18, м-н «Всякая Всячина».

Итак, новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске через «Галку» делает использование транспорта современным, доступным и комфортным.

