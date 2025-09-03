Новий графік руху транспорту в Запоріжжі охоплює як автобуси, так і тролейбуси та трамваї.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі почав діяти 3 вересня, передає Politeka.

Про зміни повідомили у міськраді та КП «Запоріжелектротранс». Відтепер автобусний маршрут №71 курсує за оновленим напрямком: «площа Запорізька – ТЦ “Епіцентр”». Інші лінії працюють відповідно до чинних схем і розкладів.

Тролейбусні рейси №3, 8, 9, 11, 14, 17 рухаються без змін.

Окремо зазначено сполучення на острів Хортиця. У будні дні передбачені два рейси до «Турбази Хортиця» з проміжними зупинками. Ранковий маршрут розпочинається від площі Профспілок о 07:51, далі передбачені пункти посадки біля «ТЦ Україна» о 07:56, «Пр. Металургів» о 08:08, «ДніпроГЕС» о 08:19, «Музей Запорозького козацтва» о 08:31, прибуття на «Турбазу Хортиця» о 08:34, відправлення – о 08:40.

Після цього тролейбус рухається до «4-й Південний мкрн». Вечірній рейс стартує з площі Профспілок о 16:14, далі слідує той самий порядок зупинок і завершується на «4-й Південний мкрн» після короткої зупинки на «Турбазі Хортиця».

Через роботи з кронування дерев на бульварі Шевченка змінено розклад тролейбуса №14. Два вагони з автономним ходом курсують між «Сімферопольським шосе» та Набережною, ще один – за напрямком «Сімферопольське шосе – площа Запорізька».

Трамвайні маршрути №3, 10, 12, 14, 15, 16 діють за звичними схемами.

Щодо автобусів, окрім оновленого маршруту №71 (рух до зупинки «Сімферопольське шосе»), працюють лінії №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59, 72, 86, 94, 98 (рух до «Вул. Гарнізонна»). Отже, новий графік руху транспорту в Запоріжжі охоплює як автобуси, так і тролейбуси та трамваї, забезпечуючи місто регулярним сполученням у робочі дні.

