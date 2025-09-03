Новый график движения транспорта в Запорожье включает как автобусы, так и троллейбусы и трамваи.

Новый график движения транспорта в Запорожье начал действовать 3 сентября, сообщает Politeka.

Об изменениях сообщили в горсовете и КП « Запорожэлектротранс ». Теперь автобусный маршрут №71 курсирует по обновленному направлению: «площадь Запорожская – ТЦ “Эпицентр”». Другие линии работают в соответствии с действующими схемами и расписаниями.

Троллейбусные рейсы №3, 8, 9, 11, 14, 17 двигаются без изменений.

Отдельно отмечено сообщение на остров Хортица. В будние дни предусмотрены два рейса в «Турбазу Хортица» с промежуточными остановками. Утренний маршрут начинается от площади Профсоюзов в 07:51, далее предусмотрены пункты посадки возле ТЦ Украина в 07:56, «Пр. Металлургов» в 08:08, «ДнепроГЭС» в 08:19, «Музей Запорожского казачества» в 08:31, прибытие на «Турбазу Хортица» в 08:34, отправление – в 08:40.

После этого троллейбус движется в «4-й Южный мкрн». Вечерний рейс стартует с площади Профсоюзов в 16:14, затем следует тот же порядок остановок и завершается на «4-й Южный мкрн» после короткой остановки на «Турбазе Хортица».

Из-за работ по кронированию деревьев на бульваре Шевченко изменено расписание троллейбуса №14. Два вагона с автономным ходом курсируют между «Симферопольским шоссе» и Набережной, еще один – по направлению «Симферопольское шоссе – площадь Запорожская».

Трамвайные маршруты №3, 10, 12, 14, 15, 16 действуют по привычным схемам.

Относительно автобусов, кроме обновленного маршрута №71 (движение к остановке «Симферопольское шоссе»), работают линии №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59, 72, 86, 94, 98 (движение к «Ул. Новый график движения транспорта в Запорожье охватывает как автобусы, так и троллейбусы и трамваи, обеспечивая город регулярным сообщением в рабочие дни.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: украинцам предлагают выгодные вакансии, где будут платить от 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: где готовы платить от 15 тысяч.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: украинцев предупредили, при какой ситуации заморозят выплату.