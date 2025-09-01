У Дніпрі з 1 по 19 вересня частково запровадять обмеження руху в Дніпрі на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Мостової через проведення аварійного ремонту трамвайної колії, повідомляє Politeka.

За інформацією міськради, це стосується як проїзної, так і бульварної частини перехрестя, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв і пішоходів.

Ремонтні роботи виконуватиме комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт». Перед початком робіт КП зобов’язане розробити тимчасову схему руху транспорту, яку погодять із патрульною поліцією. Це дозволить організувати безпечне пересування автомобілів та пішоходів під час проведення ремонту.

На період виконання ремонтних заходів мають бути встановлені відповідні дорожні знаки, огорожа зі сигнальним освітленням, а також інформаційні табло, які повідомляють про виконавця робіт, їх терміни та візуалізацію зони обмежень. Підприємство також повинно забезпечити заходи для безпечного руху людей поблизу цього місця

Після завершення ремонту трамвайної колії КП демонтує тимчасові огорожі та знаки, відключить сигнальне освітлення, а також виконає благоустрій території навколо перехрестя. Очікується, що після завершення робіт пересування транспортних засобів та пішоходів буде повністю відновлено.

Отже, обмеження руху в Дніпрі на перехресті Яворницького та Мостової дозволять провести необхідний ремонт колії, забезпечивши безпечне пересування та підвищення якості інфраструктури міста, водночас водії та пішоходи повинні врахувати тимчасові незручності.

