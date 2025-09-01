Щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає значні виплати, розмір яких залежить від групи інвалідності, повідомляє Politeka.

Як зазначають на офіційній сторінці Правозахисної спілки ВГОІ у Facebook, така підтримка надається тим, хто через вторгнення Росії отримав інвалідність і потребує фінансової компенсації.

Щоб оформити грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або подати заяву через електронний портал е-послуг. Право на кошти мають кілька категорій громадян. Зокрема, це працівники об’єктів критичної інфраструктури, а також державні службовці та представники місцевого самоврядування.

Якщо вони стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаних із виконанням службових обов’язків після 24 лютого 2022 року, то отримують право на виплати. У разі загибелі чи смерті цих осіб компенсація переходить до членів їхніх родин.

Суми виплат визначені законом і залежать від конкретної групи інвалідності. Перша група може отримати 800 тисяч гривень. Для другої встановлено 500 тисяч. Третя передбачає 200 тисяч. Якщо людина загинула, її родина має право на компенсацію у розмірі 1 мільйона.

Важливо розуміти, що виплати не нараховуються автоматично. Для отримання підтримки потрібно підготувати пакет документів і підтвердити право на компенсацію. Процес вимагає часу та зусиль, але результатом стає суттєва фінансова допомога, яка може істотно вплинути на якість життя постраждалих або їхніх родин.

