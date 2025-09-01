Чтобы оформить денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает значительные выплаты, размер которых зависит от группы инвалидности, сообщает Politeka.

Как отмечают на официальной странице Правозащитного союза ВГОИ в Facebook, такая поддержка оказывается тем, кто из-за вторжения России получил инвалидность и нуждается в финансовой компенсации.

Чтобы оформить пособие для пенсионеров в Полтавской области, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или подать заявление через электронный портал е-услуг. Право на денежные средства имеют несколько категорий граждан. В частности это работники объектов критической инфраструктуры, а также государственные служащие и представители местного самоуправления.

Если они стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением служебных обязанностей после 24 февраля 2022, то получают право на выплаты. В случае гибели или смерти этих лиц компенсация переходит к членам их семей.

Суммы выплат определены законом и зависят от конкретной группы инвалидности. Первая группа может получить 800 тысяч гривен. Для второго установлено 500 тысяч. Третья предполагает 200 тысяч. Если человек погиб, его семья имеет право на компенсацию в размере 1 миллиона.

Важно понимать, что выплаты не начисляются автоматически. Для получения поддержки необходимо подготовить пакет документов и подтвердить право на компенсацию. Процесс требует времени и усилий, но результатом становится существенная финансовая помощь, которая может оказать существенное влияние на качество жизни пострадавших или их семей.

