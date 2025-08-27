Введено новий графік руху поїздів зі Львова через ремотні роботи та збільшений попит

Новий графік руху поїздів зі Львова було введено компанією-перевізником "Укрзалізниця" на популярних маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

З 31 серпня відновлює свою роботу регіональний поїзд №817/818. Цей експрес знову доставлятиме пасажирів у мальовничі Карпати, забезпечуючи комфортний та безпечний рух між гірськими населеними пунктами та обласним центром.

Новий графік руху поїздів зі Львова:

Відправлення з Ворохти о 06:20 та прибуття до Львова о 11:19.

Зворотній рейс зі Львова о 15:53 з прибуттям у Ворохту о 20:05.

На маршруті передбачені зупинки у таких населених пунктах: Татарів-Буковель, Микуличин, Яремче, Делятин, Івано-Франківськ та Ходорів. Така організація руху дозволяє зручно планувати поїздку як туристам, так і місцевим жителям.

Для пасажирів доступні сучасні зручності: на маршруті курсуватиме сучасний поїзд типу ДПКр-3, обладнаний комфортними сидіннями та всіма необхідними сервісами для безпечної та приємної подорожі. Квитки вже можна придбати через офіційний сайт "Укрзалізниці", у мобільному застосунку або у касах залізничних вокзалів.

Зазначається, що адміністрація Укрзалізниці працює над продовженням цього рейсу у вересні, тому пасажирам радять стежити за актуальними оновленнями розкладу та умов перевезень, щоб планувати поїздки завчасно та без зайвих незручностей.

Також на період із 25 по 30 серпня 2025 року введено новий графік руху поїздів зі Львова. Зокрема:

Експрес №6051, який курсує за маршрутом Стоянів – Львів, відправлятиметься о 04:08 замість 04:40, а прибуття відбудеться о 07:39. Зворотний рейс №6052 вирушатиме о 19:28 замість колишнього часу 22:20 і прибуватиме до Стоянова о 23:02.

