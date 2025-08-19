Українські споживачі вже відчувають на собі та своїх гаманцях подорожчання борошна в Сумській області.

Подорожчання борошна в Сумській області показує, що знайомі бренди на полицях магазинів поступово збільшують цінники, повідомляє Politeka.

Офіційні дані Мінфіну підтверджують цю тенденцію і демонструють, що середні цінники зростають навіть на базові продукти.

Фахівці зазначають, що подорожчання борошна в Сумській області проявляється у щоденних покупках. Наприклад, упаковка Хуторок вагою 2 кг нині коштує 58,21 гривні. Ще в липні за цей самий обсяг просили 56,94. Здається, що різниця не така вже велика, але тренд очевидний.

У торгових мережах ситуація ще контрастніша. В АТБ продукція Розумний вибір у фасуванні по 1 кг продається за 20,20 гривні. 2 кілограми Хмельницьк-млин коштують 40,90. Якщо ж дивитися на цільнозернову пшеницю бренду Своя Лінія вагою 1,8 кг, то на ціннику буде 54,40.

Кукурудзяне тонкого помелу того ж виробника у фасуванні 1 кілограм коштує 31,40. Водночас Хуторок вищого ґатунку в такій же вазі можна купити за 27,80.

У Сільпо вартість на різні бренди також різниться. Італійська La Farina di Cuneo вагою 1 кг коштує 119 гривень. Для порівняння Хуторок пшеничне у такій же вазі вартує 27,89. Лавка традицій цільнозернове жорнового помелу віддають по 33,59. Житнє обдирне Zernari 1,8 кг обійдеться у 48,99, а вівсяне Козуб продукт у фасуванні 500 г - у 32,99.

Аграрні аналітики пояснюють, що подорожчання борошна в Сумській області має комплексні причини. Впливають сезонні чинники, коливання вартості зерна, витрати на транспортування і навіть споживчий попит. Покупцям радять порівнювати цінники в різних торгових мережах і стежити за акційними пропозиціями.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.