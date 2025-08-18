Графік відключення води у Дніпрі з 18 до 22 серпня створить певні незручності для частини місцевих мешканців.

Графік відключення води у Дніпрі з 18 до 22 серпня торкнеться жителів Самарського району, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті постачальника, у цей період КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснюватиме планові припинення водопостачання для абонентів із значними боргами.

Тому графік відключення води у Дніпрі з 18 до 22 серпня означає, що група припинення послуг працюватиме у багатоквартирних будинках, де сума заборгованості складає понад один 1 711 тисяч гривень.

Графік відключення води у Дніпрі з 18 до 22 серпня охоплює мешканців на вулицях Добробатів, Кирила Синельникова та Семафорна. Загалом планові обмеження торкнуться кількох десятків абонентів, а суми боргів коливаються від десятків до сотень тисяч гривень у кожному будинку.

КП «Дніпроводоканал» ДМР нагадує, що всі дії з припинення проводяться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1405 від 29 грудня 2023 року. Обмеження торкаються лише тих споживачів, які тривалий час не сплачують рахунки, накопичили значну заборгованість та ігнорують попередження від підприємства.

Своєчасна оплата є гарантією безперебійної подачі ЖКП і дозволяє уникнути неприємних ситуацій у побуті. Працівники підприємства завчасно повідомляють абонентів про незручності, щоб кожен мав час погасити борг або домовитися про його реструктуризацію.

Якщо боржник не вживає жодних заходів, застосовуються крайні заходи, і водопостачання зовсім припиняють. Якщо повністю погасити борг одразу неможливо, можна оформити договір реструктуризації та сплачувати суму частинами.

Це можливо зробити у Центрах абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або в районних абонентних службах. Актуальні контакти та розклад роботи можна знайти на офіційному сайті КП «Дніпроводоканал».

