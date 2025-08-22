В Україні, зокрема й у Київській області, знову заговорили про проблеми які можуть призвести до дефіциту продуктів.

Дефіцит продуктів у Київській області обговорюють не лише аграрії, а й звичайні споживачі, адже ціни на овочі та фрукти вже бʼють по гаманцю, повідомляє Politeka.

Погода, сарана і загальні економічні труднощі створили ситуацію, яка може мати довготривалі наслідки. Дефіцит продуктів у Київській області безпосередньо пов’язаний з тим, що врожай 2025 року не обіцяє бути значно кращим за попередній.

Український клуб аграрного бізнесу прогнозує, що цього року буде зібрано 77,6 мільйона тонн зернових та олійних культур, а це майже той самий рівень, що й торік.

Уряд же налаштований менш оптимістично. Його прогноз передбачає падіння врожаю зернових та олійних культур на 5%. Посівні площі цього року залишилися приблизно такими самими, як і торік, близько 20 мільйонів гектарів.

Станом на початок серпня аграрії зібрали 15,5 мільйона тонн збіжжя, тоді як торік на ту ж дату показники були на 63,5 відсотка вищими.

Окрім цього, держава очікувала більш щедрий врожай овочів та фруктів, проте Нацбанк уже скоригував ці прогнози. Уряд чекав, що саме ця категорія врятує споживчий ринок, але поки що цифри менш обнадійливі.

Згідно з оновленими даними, овочів буде зібрано 7,6 млн тонн, що на 11,5% більше, ніж торік. Картоплі прогнозують 19,4 млн тонн, а це плюс 10,5%. Плодово-ягідних культур очікується менше — лише 1,8 млн тонн, що на 12,5% нижче.

Та не всі поділяють такий оптимізм. Виробники насіннєвої картоплі говорять про реальне падіння врожаю на чверть або навіть на третину. Причини ті самі: весняні заморозки та несприятлива погода влітку. Саме тому дефіцит продуктів у Київській області може проявитися найсильніше на ринку картоплі.

