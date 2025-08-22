В Украине, в том числе и в Киевской области, снова заговорили о проблемах, которые могут привести к дефициту продуктов.

Дефицит продуктов в Киевской области обсуждают не только аграрии, но и обычные потребители, ведь цены на овощи и фрукты бьют по кошельку, сообщает Politeka.

Погода, саранча и общие экономические трудности создали ситуацию, которая может иметь длительные последствия. Дефицит продуктов в Киевской области напрямую связан с тем, что урожай 2025 года не обещает быть значительно лучше предыдущего.

Украинский клуб аграрного бизнеса прогнозирует, что в этом году будет собрано 77,6 миллиона тонн зерновых и масличных культур, а это почти тот же уровень, что и в прошлом.

Правительство же настроено менее оптимистично. Его прогноз предполагает падение урожая зерновых и масличных культур на 5%. Посевные площади в этом году остались примерно такими же, как и в прошлом году, около 20 миллионов гектаров.

По состоянию на начало августа аграрии собрали 15,5миллиона тонн зерна, тогда как в прошлом году на ту же дату показатели были на 63,5 процента выше.

Кроме того, государство ожидало более щедрый урожай овощей и фруктов, однако Нацбанк уже скорректировал эти прогнозы. Правительство ожидало, что именно эта категория спасет потребительский рынок, но пока цифры менее обнадеживающие.

Согласно обновленным данным, овощей будет собрано 7,6 млн тонн, что на 11,5% больше, чем в прошлом. Картофеля прогнозируют 19,4 млн тонн, а это плюс 10,5%. Плодово-ягодных культур ожидается меньше — всего 1,8 млн. тонн, что на 12,5% ниже.

Но не все разделяют такой оптимизм. Производители семенного картофеля говорят о реальном падении урожая на четверть или даже треть. Причины те же: весенние заморозки и неблагоприятная летняя погода. Именно поэтому дефицит продуктов в Киевской области может проявиться сильнее всего на рынке картофеля.

Источник: hromadske

