Місцеві жителі мають знати про графік відключення води на тиждень з 18 по 24 серпня у Харкові, щоб підготуватися до незручностей.

Графік відключення гарячої води на тиждень з 18 по 24 серпня у Харкові вже опублікували, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті порталу 1562, графік відключення води на тиждень з 18 по 24 серпня у Харкові передбачає, що у цей період відбуватиметься низка технічних робіт, які потребують повного припинення гарячого водопостачання у певних районах міста.

Графік відключення води на тиждень з 18 по 24 серпня у Харкові охоплює одразу кілька ділянок і створює незручності для місцевих мешканців до 20.08 та 21.08.

Перший блок ремонтів зачепить бульвар Івана Каркача 1, 3, Електровозна 3, 3-А, 4, 5-А, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 17-А, 19, 21, Мохнацька 73, 75-А, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, Миру 92/1, 94, 96, 98, 100, 102-А, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, проїзд Плитковий 1, Плиткова 1, 2, 3/10, 4/3, 5, 17-А, 17, 19-А, 19, 21/25.

А також досписку увійшли: Шарикова 27, 29, 31, 33, 34, 35/18, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-А, 45-А, 45, 47, 48-А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, провулок Івана Каркача 19, 21, 23, 25, 26/12, 27, 28, 32, 32-А. Роботи там стартували 14.08 і мають завершитися 21.08 о 12:00.

Другий блок обмежень охоплює провулок Грабовського, Римарську, провулок Людмили Гурченко, провулок Кравцова, Квітки-Основ’яненка та Клочківську. Для мешканців цих будинків довелося терпіти незручності з 7.08, а завершення ремонтних заходів заплановане на 20.08 о 20:00.

Третій великий блок ремонтів включає провулок Двадцять Третього Серпня, Отакара Яроша, Очаківська, Дерев’янка, Старицького, Професорська, Клочківська, Двадцять Третього Серпня, Станіслава Партали, пров.Мозаїчний, Вартових Неба, Гаспринського, Генріха Алтуняна, Олександра Олеся. Початок робіт у цьому районі відбувся 5.08, а завершення також намічене на 20.08 о 20:00.

