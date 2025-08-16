Подорожчання рису в Дніпропетровській області відзначається у різних торговельних мережах, де відстежують ціни на довгозернистий продукт, повідомляє Politeka.

Актуальну динаміку пропонує портал Мінфін.

Середня вартість 1 кг рису довгого станом на 14 серпня 2025 року становить 59,45 грн. У мережі Auchan цей продукт продають за 61,80, у Megamarket — 53,50, Metro пропонує за 49,50, а в Novus — 72,99.

Середньомісячні ціни у липні 2025 року демонструють такі показники: Auchan — 69,92 грн, Metro — 49,50, Megamarket — 55,80, Novus — 88,21. Загальна середня вартість становила 65,86 гривень.

Індекс споживчих цін за останній місяць свідчить, що 14 липня середня ціна довгозернистого продукту становила 58,50 гривень, потім протягом липня зросла до 66,87, після чого коливалася у межах 64,77–60,02 на початку серпня. Станом на 9–14 серпня середні розцінки стабілізувалися на рівні 59,45, що на 0,95 більше порівняно з 14 липня.

У місцевих супермаркетах мережі Сільпо представлений широкий асортимент рису різних видів та фасувань. Наприклад, рис Trapeza круглозернистий, 1 кг, продається за 96,99 грн. Рис «Премія» Камоліно шліфований круглозернистий, 5*80 г, коштує 59,99, а рис Trapeza Басмати пропарений, 500 г, оцінюється у 87,99.

Отже, подорожчання рису в Дніпропетровській області фіксує поступове підвищення середніх розцінок на довгозернистий продукт у великих супермаркетах та локальних торговельних точках. Дані показують стабільне зростання вартості протягом останнього місяця, а також коливання цін, що дозволяє оцінити тенденції ринку та зміни у витратах споживачів на цей вид бакалії.

