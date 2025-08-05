Подорожчання м'яса у Харкові спостерігається в усіх сегментах.

Подорожчання м'яса у Харкові зафіксовано на основі даних з кількох торговельних мереж та цінового моніторингу порталу Мінфін, повідомляє Politeka.

Сайт Мінфін демонструє актуальну цінову динаміку.

Середня вартість свинячої грудинки становить 215,20 грн за кілограм. У Novus продукт доступний по 199,00, Metro — 207,90, Auchan — 215,89, а Megamarket — 238,00. Місяць тому середнє значення складало 212,95. Протягом липня було зафіксовано підвищення на 2,25.

Ціни на куряче філе теж демонструють зростання. На початку липня кілограм коштував 224,03 грн, а з кінця місяця — 234,05. У Novus його продають за 229,00, у Megamarket — 239,10. Середньомісячний показник липня — 224,49.

Найсуттєвіший стрибок зафіксовано у категорії бекон. Середня ціна — 520,71 грн. У Metro — 537,73, Novus — 539,00, Megamarket — 485,40. У липні середнє значення становило 509,98. Зміна — +20,35 гривень.

У магазині “Сільпо” грудинка охолоджена (100 г) — 19,90 грн. Куряча гомілка Пірзола у спеціях (100 г) — 17,81. Бекон “Крафтяр” у нарізці (100 г) — 99,90.

Подорожчання м'яса у Харкові спостерігається в усіх сегментах — від базових позицій до преміального асортименту.

До слова, українцям, які проживають у Харкові також повідомляли про те, що вони можуть отримати продукти безкоштовно. Тим, кому складно самостійно зареєструватися на сайті, організатори радять скористатися відеоінструкцією, яка докладно пояснює кожен етап створення облікового запису та подачі заявки.

Відео доступне для перегляду на платформі YouTube і є адаптованим навіть для людей без навичок користування цифровими сервісами.