Подорожание мяса в Харькове наблюдается во всех сегментах.

Подорожание мяса в Харькове зафиксировано на основе данных нескольких торговых сетей и ценового мониторинга портала Минфин, сообщает Politeka.

Сайт Минфин показывает актуальную ценовую динамику.

Средняя стоимость свиной грудки составляет 215,20 грн за килограмм. В Novus продукт доступен по 199,00, Metro – 207,90, Auchan – 215,89, а Megamarket – 238,00. Месяц назад среднее значение составляло 212,95. В июле было зафиксировано повышение на 2,25.

Цены на куриное филе тоже демонстрируют рост. В начале июля килограмм стоил 224,03 грн, а с конца месяца – 234,05. В Novus его продают за 229,00, в Megamarket – 239,10. Среднемесячный показатель июля – 224,49.

Самый существенный скачок зафиксирован в категории бекон. Средняя цена - 520,71 грн. В Metro – 537,73, Novus – 539,00, Megamarket – 485,40. В июле среднее значение составило 509,98. Смена - +20,35 гривен.

В магазине "Сільпо" грудинка охлажденная (100 г) - 19,90 грн. Куриная голень Пирзола в специях (100 г) - 17,81. Бекон "Крафтяр" в нарезке (100 г) - 99,90.

Подорожание мяса в Харькове наблюдается во всех сегментах - от базовых позиций до премиального ассортимента.

К слову, украинцам, проживающим в Харькове, также сообщали о том, что они могут получить продукты бесплатно. Тем, кому сложно самостоятельно зарегистрироваться на сайте, организаторы советуют воспользоваться видеоинструкцией, подробно объясняющей каждый этап создания аккаунта и подачи заявки.

Видео доступно для просмотра на платформе YouTube и адаптировано даже для людей без навыков пользования цифровыми сервисами.