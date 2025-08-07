Новий графік руху транспорту в Харкові спрямований на організацію безпечного руху під час проведення дорожніх ремонтів.

У Харкові впроваджено новий графік руху транспорту через ремонтні роботи на вулиці Євгена Котляра, повідомляє Politeka.

Пересування автотранспорту на ділянці від вулиці Чоботарської до вулиці Полтавський Шлях буде обмежено до 1 вересня, інформує Харківська міська рада.

Обмеження діятиме щоденно з 9:00 до 18:00 у зв’язку з поточним ремонтом дорожнього покриття проїжджої частини. Пропуск транспортних засобів організований за рахунок вільних від робіт смуг руху. Це дозволить мінімізувати затори та забезпечити безпеку учасників дорожнього руху під час виконання ремонту.

Крім того, з 9:00 до 17:00 щоденно до 20 серпня призупинено пересування трамваїв на вул. Євгена Котляра між вулицею Благовіщенською та Великою Панасівською.

У цей період трамвайні маршрути змінено: маршрут №12 курсуватиме через розворотне коло "Центральний парк", вул. Мироносицьку, Миколи Хвильового, Трінклера, проспект Незалежності, узвіз Клочківський, Клочківську, проїзд Рогатинський, провулки Пискунівський та Лосівський до Великої Панасівської і далі до розворотного кола "Іванівка".

№20 працюватиме від розворотного кола "Пр. Перемоги" через проспект Перемоги, Клочківську, проїзд Рогатинський, провулки Пискунівський і Лосівський до Великої Панасівської та розворотного кола "Іванівка". Маршрут №1 тимчасово не курсуватиме.

Новий графік руху транспорту в Харкові спрямований на організацію безпечного пересування під час проведення дорожніх ремонтів і забезпечення альтернативних маршрутів для пасажирів.

До слова, у Харківській області також повідомляли про подорожчання бензину.

