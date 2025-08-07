Новый график движения транспорта в Харькове направлен на обеспечение безопасного движения во время проведения дорожных ремонтов.

В Харькове внедрен новый график движения транспорта из-за ремонтных работ на улице Евгения Котляра, сообщает Politeka.

Передвижение автотранспорта на участке от улицы Чеботарской до улицы Полтавский Путь будет ограничено до 1 сентября, сообщает Харьковский городской совет .

Ограничение будет действовать ежедневно с 9.00 до 18.00 в связи с текущим ремонтом дорожного покрытия проезжей части. Пропуск транспортных средств организован за счет свободных от работ полос движения. Это позволит минимизировать пробки и обеспечить безопасность участников дорожного движения при выполнении ремонта.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 ежедневно до 20 августа приостановлено передвижение трамваев по ул. Евгения Котляра между улицей Благовещенской и Большой Афанасьевской.

В этот период трамвайные маршруты изменены: маршрут №12 будет курсировать через разворотный круг "Центральный парк", ул. Мироносицкую, Николая Хвылевого, Тринклера, проспект Независимости, спуск Клочковский, Клочковскую, проезд Рогатинский, переулки Пискуновский и Лосовский до Большой Афанасьевской и дальше в разворотный круг "Ивановка".

№20 будет работать от разворотного круга "Пр. Победы" через проспект Победы, Клочковскую, проезд Рогатинский, переулки Пискуновский и Лосовский до Большой Панасовской и разворотного круга "Ивановка". Маршрут №1 временно не будет курсировать.

К слову, в Харьковской области также сообщалось о подорожании бензина.

