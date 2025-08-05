Подорожчання проїзду в Хмельницькому означає, що місцевим мешканцям знову доводиться звикати до більших витрат.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому вже відбулося і становить 3 гривні на одному квитку, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому офіційно затвердили під час засідання виконкому 21 липня. Від 23 липня поїздка в автобусах і маршрутках коштує 15 гривень, а у тролейбусах 9. За інформацією міської влади, таке рішення назріло вже давно.

Останній раз тариф змінювали ще у 2022 році, а відтягували нове підвищення близько пів року. За цей час собівартість перевезень суттєво зросла, а перевізники неодноразово просили встановити тариф у межах 20 гривень, надаючи офіційні розрахунки вартості, що коливалася від 20 до 25 грн.

Щодо змін, то з 23 липня у великогабаритних автобусах з'явилась можливість оплати картками та телефонами. Спершу ця опція працюватиме у тестовому режимі до 15 вересня, після чого міська влада розгляне варіант повного переходу на безготівкову оплату.

Згодом подібну систему планують встановити і в маршрутках після завершення тестування у великогабаритному транспорті.

Нагадаємо, що до моменту подорожчання проїзду в Хмельницькому, квиток у тролейбусах коштував 6 гривень при оплаті електронним квитком і 7 готівкою. Маршрутки та автобуси брали з пасажирів по 12 грн. Тепер же мешканцям доводиться звикати до нової вартості.

До слова, раніше ми також писали про зміну графіків руху транспорту в нашій області. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку в літній період.Причини очевидні, адже наразі тривають канікули у школах, сезон відпусток, а відтак менше навантаження на маршрутки. Детальніше про це можна прочитати у статті за посиланням.