Новий графік транспорту в Хмельницькій області торкнеться одного з популярних міських маршрутів в облцентрі, повідомляє Politeka.

Як інформують у комунальному підприємстві "Електротранс", із середини липня жителі облцентру помітять зміни в роботі автобуса №5, що курсує між автостанцією CLR та вулицею Волочиською.

Новий графік транспорту в Хмельницькій області пов'язаний зі зменшенням пасажиропотоку в літній період. Причини очевидні, адже наразі тривають канікули у школах, сезон відпусток, а відтак менше навантаження на маршрутки.

Тому новий графік транспорту в Хмельницькій області передбачає нововведення, які триватимуть з 14 липня до 28 серпня 2025 року включно. У будні №5 курсуватиме за розкладом №2, №3, №4 та №5. У вихідні зміни не передбачені, тож перевезення здійснюватимуть за звичним розкладом №1 та №3.

Комунальне підприємство закликає пасажирів уважно слідкувати за оновленнями і планувати свої поїздки завчасно, адже зміни почнуть діяти вже зовсім скоро і це може вплинути на плани багатьох місцевих мешканців.

Нагадаємо, що це не перша зміна, пов’язана з автобусами цього напрямку. Ще наприкінці грудня 2024 року у облцентрі скасували маршрут №28А, який поєднував вулицю Північну з автостанцією CLR.

Маршрутки з №28А перевели на №46, а №5 продовжили аж до вулиці Волочиської. Щоб не знижувати рівень обслуговування, додали ще дві транспортні одиниці. Саме цей напрямок і зараз адаптують під сезонні умови.

Детальний розклад №5 можна переглянути на офіційному сайті КП "Електротранс". Там же зазвичай публікують і інші новини, пов'язані з маршрутками в облцентрі.

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