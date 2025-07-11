Новый график транспорта в Хмельницкой области коснется одного из популярных городских маршрутов в облцентре, сообщает Politeka.

Как информируют в коммунальном предприятии "Электротранс" , с середины июля жители облцентра заметят изменения в работе автобуса №5, курсирующего между автостанцией CLR и улицей Волочиской.

Новый график транспорта в Хмельницкой области связан с уменьшением пассажиропотока в летний период. Причины очевидны, ведь продолжаются каникулы в школах, сезон отпусков, а значит, меньше нагрузки на маршрутки.

Поэтому новый график транспорта в Хмельницкой области предусматривает нововведения, которые продлятся с 14 июля по 28 августа 2025 года включительно. В будни №5 будет курсировать по расписанию №2, №3, №4 и №5. В выходные изменения не предусмотрены, поэтому перевозки будут осуществляться по привычному расписанию №1 и №3.

Коммунальное предприятие призывает пассажиров внимательно следить за обновлением и планировать свои поездки раньше времени, ведь изменения начнут действовать уже совсем скоро и это может повлиять на планы многих местных жителей.

Напомним, что это не первое изменение, связанное с автобусами этого направления. Еще в конце декабря 2024 в облцентреотменили маршрут №28А, который сочетал улицу Северную с автостанцией CLR.

Маршрутки из №28А перевели на №46, а №5 продолжили до улицы Волочисской. Чтобы не снижать уровень обслуживания, прибавили еще две транспортные единицы. Именно это направление и сейчас адаптируется под сезонные условия.

Подробное расписание №5 можно посмотреть на официальном сайте КП "Электротранс". Там же, как правило, публикуют и другие новости, связанные с маршрутками в облцентре.

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