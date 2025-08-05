Подорожание проезда в Хмельницком означает, что местным жителям снова приходится привыкать к большим расходам.

Подорожание проезда в Хмельницком уже произошло и составляет 3 гривны на одном билете, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Хмельницком официально утвердили во время заседания исполкома 21 июля. С 23 июля поездка в автобусах и маршрутках стоит 15 гривен, а в троллейбусах 9. По информации городских властей, такое решение назрело уже давно.

Последний раз тариф меняли еще в 2022 году, а оттягивали новое повышение около полугода. За это время себестоимость перевозок существенно выросла, а перевозчики неоднократно просили установить тариф в пределах 20 гривен, предоставляя официальные расчеты стоимости от 20 до 25 грн.

Что касается изменений, то с 23 июля в крупногабаритных автобусах появилась возможность оплаты картами и телефонами. Сначала эта опция будет работать в тестовом режиме до 15 сентября, после чего городские власти рассмотрят вариант полного перехода на безналичную оплату.

Впоследствии подобную систему планируют установить и в маршрутках по завершении тестирования в крупногабаритном транспорте.

Напомним, что к моменту подорожания проезда в Хмельницком билет в троллейбусах стоил 6 гривен при оплате электронным билетом и 7 наличными. Маршрутки и автобусы брали с пассажиров по 12 грн. Теперь же жителям приходится привыкать к новой стоимости.

Кстати, ранее мы также писали об изменении графиков движения транспорта в нашей области. Это связано с уменьшением пассажиропотока в летний период. Причины очевидны, ведь сейчас продолжаются каникулы в школах, сезон отпусков, а значит, меньше нагрузки на маршрутки. Подробнее об этом можно прочитать в статье по ссылке .