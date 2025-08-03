Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосуються трамвайного маршруту № 5, повідомляє Politeka.

Актуальний графік опублікували у спільноті «Транспорт Кривого Рогу».

№ 5 з’єднує ключові райони міста: Покровський, Інгулецький та промислові зони, проходячи через вулиці Соборності, Вітчизни, а також проспекти Південний і ПГЗК. Маршрут № 5 є важливим для мешканців і працівників великих підприємств регіону.

Новий розклад передбачає окремі розклади на будні та вихідні дні, що сприяє більш рівномірному розподілу руху транспорту й зменшенню інтервалів між рейсами. Для зручності пасажирів надаємо основні часові параметри: перші трамваї вирушають із площі Домнобудівників о 05:07 як у будні, так і у вихідні.

Зі сторони ПАТ ПГЗК пересування стартує приблизно з 04:35 до 04:53 залежно від дня тижня. Останні рейси проходять після 20:50, що дозволяє дістатися додому навіть у вечірній час.

Мешканців міста просять врахувати новий графік руху транспорту в Кривому Розі та планувати поїздки заздалегідь, аби уникнути незручностей і вчасно дістатися потрібного пункту.

До слова, раніше також повідомляли новий розклад для тролейбусного напрямку №1.

Тролейбуси цього маршруту з'єднують ключові райони міста такі як Центрально-Міський, Металургійний та Довгинцівський. Починаючи свій рух із площі Захисників України і завершуючи на станції К.Р.-Головний, він проїжджає ключові точки міста.

З понеділка по п’ятницю із Кривий Ріг-Головний перший рейс відправляється о 5:53, а останній о 22:20. З площі Захисників України він стартує о 06:40. Найпізніше з цієї станції о 22:03.

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