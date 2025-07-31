Новий графік руху транспорту у Кривому Розі буде застосовано для тролейбуса №2, передає Politeka.

Таку інформацію надають у спільноті "Транспорт Кривого Рогу".

Безоплатний комунальний транспорт міста продовжує працювати у звичайному режимі, включно з автобусами, тролейбусами, швидкісним та міським трамваєм.

№2 курсує від станції Кривий Ріг (Червона) через Соцмісто, 95-й квартал, Автовокзал, Дніпровське шосе, вулицю Вечірньокутську до станції Кривий Ріг-Головний зі сторони приватного сектору.

У будні цей маршрут працює з 05:16 до 23:17, також і у вихідні та святкові дні курсують у цей час. Інтервал між машинами становить близько години.

Перший тролейбус вирушає зі станції Кривий Ріг о 06:03 у робочі дні, останній — о 22:53. У вихідні перший рейс починається о 06:21, останній — о 22:53.

Жителів міста просять врахувати новий графік руху транспорту у Кривому Розі та, якщо потрібно, планувати свої поїздки з урахуванням оновлень.

До слова, раніше також повідомляли новий графік для тролейбусного маршруту №1.

Тролейбуси цього маршруту з'єднують ключові райони міста такі як Центрально-Міський, Металургійний та Довгинцівський. Починаючи свій рух із площі Захисників України і завершуючи на станції Кривий Ріг-Головний, він проїжджає ключові точки міста.

З понеділка по п’ятницю із Кривий Ріг-Головний перший рейс відправляється о 5:53, а останній о 22:20. З площі Захисників України він стартує о 06:40. Найпізніше з цієї станції о 22:03. Ці ж часи залишаються актуальними і для вихідних та святкових днів.

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