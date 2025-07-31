Новый график движения транспорта в Кривом Роге будет использован для троллейбуса №2, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют в сообществе "Транспорт Кривого Рога".

Безвозмездный коммунальный транспорт города продолжает работать в обычном режиме, включая автобусы, троллейбусы, скоростные и городские трамваи.

№2 курсирует от станции Кривой Рог (Красная) через Соцгород, 95-й квартал, Автовокзал, Днепровское шоссе, улицу Вечернеугольскую до станции Кривой Рог-Главный со стороны частного сектора.

В будние дни этот маршрут работает с 05:16 до 23:17, также и в выходные и праздничные дни курсируют в это время. Интервал между машинами составляет около часа.

Первый троллейбус отправляется со станции Кривой Рог в 06:03 в рабочие дни, последний - в 22:53. В выходные первый рейс начинается в 06:21, последний - в 22:53.

Жителей города просят учесть новый график движения транспорта в Кривом Роге и, если нужно, планировать поездки с учетом обновлений.

К слову, ранее также сообщал новый график для троллейбусного маршрута №1.

Троллейбусы этого маршрута соединяют ключевые районы города, такие как Центрально-Городской, Металлургический и Долгинцевский. Начиная свое движение с площади Защитников Украины и завершая на станции Кривой Рог-Главный, она проезжает ключевые точки города.

С понедельника по пятницу из Кривого Рога-Главного первый рейс отправляется в 5:53, а последний в 22:20. С площади Защитников Украины он стартует в 6:40. Позднее с этой станции в 22:03. Эти времена остаются актуальными и для выходных и праздничных дней.

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