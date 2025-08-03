Новый график движения транспорта в Кривом Роге касается трамвайного маршрута № 5, сообщает Politeka.

Актуальный график опубликовали в сообществе «Транспорт Кривого Рога» .

№5 соединяет ключевые районы города: Покровский, Ингулецкий и промышленные зоны, проходя через улицы Соборности, Отечества, а также проспекты Южный и ЮГОК. Маршрут № 5 важен для жителей и работников крупных предприятий региона.

Новое расписание предполагает отдельные расписания на будние и выходные дни, что способствует более равномерному распределению движения транспорта и уменьшению интервалов между рейсами. Для удобства пассажиров предоставляем основные временные параметры: первые трамваи отправляются с площади Домностроителей в 05:07 как по будням, так и по выходным.

Со стороны ПАО ПГОК передвижение стартует примерно с 04:35 до 04:53 в зависимости от дня недели. Последние рейсы проходят после 20:50, что позволяет добраться домой даже в вечернее время.

Жителей города просят учесть новый график движения транспорта в Кривом Роге и планировать поездки заранее, чтобы избежать неудобств и своевременно добраться до нужного пункта.

К слову, ранее также сообщалось новое расписание для троллейбусного направления №1.

Троллейбусы этого маршрута соединяют ключевые районы города, как Центрально-Городской, Металлургический и Долгинцевский. Начиная свое движение с площади Защитников Украины и завершая на станции К.Р.

С понедельника по пятницу из Кривого Рога-Главного первый рейс отправляется в 5:53, а последний в 22:20. С площади Защитников Украины он стартует в 6:40. Позднее с этой станции в 22:03.

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