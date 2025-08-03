Подорожчання продуктів у Полтавській області у серпні залишається у фокусі уваги аналітиків, які враховують не лише врожайність.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у серпні пов’язують із впливом клімату, попитом на сировину та сезонними змінами на аграрному ринку, повідомляє Politeka.

За даними Центру громадського моніторингу, цьогорічний врожай може частково стабілізувати ситуацію. У серпні очікується здешевлення окремих позицій. Зокрема, доступнішими стануть кавуни, яблука, а також овочі з «борщового набору», серед яких картопля й капуста. Причиною називають надлишкову пропозицію та старт збирання.

Попри це, прогнозується тимчасове підвищення вартості соняшникової олії. Голова профільного об’єднання Іван Томич повідомив, що у період консервацій, коли попит зростає, ціна може зрости на кілька гривень за літр. Водночас, він зазначив, що мова не йде про значне подорожчання.

Найбільше занепокоєння викликає ситуація з хлібом. Частина посівів пшениці постраждала від заморозків, що впливає на собівартість. Економіст Олег Пензин пояснив, що точні оцінки стануть можливими лише після завершення збору. На цей момент, у порівнянні з попереднім періодом, ціна вже на 22% вища. Проте, цьогорічне збирання зерна обіцяє кращі результати, що дає певні підстави для обережного оптимізму.

Подорожчання продуктів у Полтавській області з 1 серпня залишається у фокусі уваги аналітиків, які враховують не лише врожайність, а й витрати на логістику, енергію та оплату праці.

До слова, на Полтавщині також можна отримати безкоштовну їжу.

Карітас Полтава оголошує про початок реєстрації на отримання гарячих обідів для мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб, які належать до категорії соціально вразливих громадян.

Джерело: panorama