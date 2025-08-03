Подорожание продуктов в Полтавской области в августе остается в фокусе внимания аналитиков, учитывающих не только урожайность.

Подорожание продуктов в Полтавской области в августе связывается с влиянием климата, спросом на сырье и сезонными изменениями на аграрном рынке, сообщает Politeka.

По данным Центра общественного мониторинга, урожай этого года может частично стабилизировать ситуацию. В августе ожидается удешевление отдельных позиций. В частности, доступнее станут арбузы, яблоки, а также овощи из «борщового набора», среди которых картофель и капуста. Причиной называют избыточное предложение и старт уборки.

Несмотря на это, прогнозируется временное повышение стоимости подсолнечного масла. Глава профильного объединения Иван Томич сообщил, что в период консерваций, когда спрос растет, цена может вырасти на несколько гривен за литр. В то же время он отметил, что речь не идет о значительном подорожании.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация с хлебом. Часть посевов пшеницы пострадала от заморозков, что влияет на себестоимость. Экономист Олег Пензин пояснил, что точные оценки станут возможны только после завершения сбора. К настоящему моменту, по сравнению с предыдущим периодом, цена уже на 22% выше. Однако нынешний сбор зерна обещает лучшие результаты, что дает определенные основания для осторожного оптимизма.

Подорожание продуктов в Полтавской области с 1 августа остается в фокусе внимания аналитиков, учитывающих не только урожайность, но и затраты на логистику, энергию и оплату труда.

К слову, в Полтавской области также можно получить бесплатную еду.

Каритас Полтава объявляет о начале регистрации на получение горячих обедов для жителей города и внутренне перемещенных лиц, относящихся к категории социально уязвимых граждан.

Источник: panorama