Подорожчання хліба в Харкові з 1 серпня поки не має точного прогнозу, але ризик зростання вартості залишається.

Подорожчання хліба в Харкові з 1 серпня може бути зумовлене впливом погодних чинників та загальним підвищенням виробничих витрат, повідомляє Politeka.

Аналітики ринку зазначають, що у серпні очікується зростання попиту на соняшникову олію через активний сезон консервації. Це, ймовірно, спричинить незначне коливання роздрібної вартості. За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, підвищення сягатиме лише кількох гривень за літр і не стане критичним.

Натомість ситуація з хлібом виглядає менш стабільною. Причиною для занепокоєння стали пошкодження пшеничних полів через весняні заморозки. Водночас економіст Олег Пензин зауважив, що говорити про неминуче зростання вартості наразі передчасно. Він наголошує, що прогнози щодо обсягів врожаю ще не остаточні, оскільки результат залежатиме від погодних умов у серпні.

Згідно з даними Української зернової асоціації, цьогорічне збирання обіцяє бути на 7% вищим, ніж торік. Проте на кінцеву ціну впливають не лише врожайні показники. Аналітик Максим Гопка підкреслює, що суттєву роль відіграють витрати на логістику, оплату праці та енергоносії. Ці складові залишаються високими, тож шанси на здешевлення мінімальні.

Подорожчання хліба в Харкові з 1 серпня поки не має точного прогнозу, але ризик зростання вартості залишається через невизначеність у сфері сільгоспвиробництва та енергоринку.

До слова, також повідомлялося про те, що в Харківській області зростає вартість картоплі, капусти, буряка чи моркви. Та головною причиною, за словами фахівців, є не лише погода, а й нечтача товарів, викликана відсутністю достатньої кількості овочесховищ.

Джерело: panorama

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