Дефіцит продуктів у Харківській області впливає на цінову ситуацію з овочами, зокрема огірками, передає Politeka.

Про це повідомляє УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.

Після короткого періоду стабілізації вартість огірків в Україні знову пішла вгору. Наразі тепличну продукцію реалізують по 30–50 грн/кг. Це приблизно на 13% більше, ніж тиждень тому.

Експерти пояснюють зростання цін зменшенням пропозиції з боку українських фермерів. У багатьох тепличних господарствах наразі тривають зачистки перед новим етапом вирощування, що призводить до скорочення обсягів продукції на ринку.

Також темпи збирання з літніх теплиць знизилися через несприятливі погодні умови. Це ще більше обмежило надходження огірків у продаж. У підсумку середня вартість продукту коливається в межах 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг).

Дефіцит продуктів у Харківській області також формує загальноукраїнську тенденцію — регіон, який традиційно забезпечував значну частину овочевого ринку, нині постачає менше продукції через згадані причини.

Незважаючи на подорожчання, поточна ціна все ще на 16% нижча, ніж торік. Проте учасники ринку попереджають, що подальше зростання вартості може негативно вплинути на обсяги реалізації та платоспроможний попит населення.

До слова, також повідомлялося про те, що в Харківській області зростає вартість картоплі, капусти, буряку чи моркви. Та головною причиною, за словами фахівців, є не лише погода, а й нечтача товарів, викликана відсутністю достатньої кількості овочесховищ. Більшість врожаю псується, оскільки зберігати його ніде — до 80% продукції втрачається, не потрапивши до споживача.

Джерело: УНН

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