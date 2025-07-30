Дефицит продуктов в Харьковской области влияет на ценовую ситуацию с овощами, в частности, огурцами, передает Politeka.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитиков EastFruit.

После короткого периода стабилизации стоимость огурцов в Украине снова пошла вверх. Пока тепличную продукцию реализуют по 30–50 грн/кг. Это примерно на 13% больше недели назад.

Эксперты объясняют рост цен с уменьшением предложения со стороны украинских фермеров. Во многих тепличных хозяйствах продолжаются зачистки перед новым этапом выращивания, что приводит к сокращению объемов продукции на рынке.

Также темпы уборки с летних теплиц снизились из-за неблагоприятных погодных условий. Это еще больше ограничило поступление огурцов в продажу. В результате средняя стоимость продукта колеблется в пределах 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг).

Дефицит продуктов в Харьковской области также формирует общеукраинскую тенденцию — регион, традиционно обеспечивавший значительную часть овощного рынка, ныне поставляет меньше продукции по упомянутым причинам.

Несмотря на подорожание, текущая цена все еще на 16% ниже, чем в прошлом. Однако участники рынка предупреждают, что дальнейший рост стоимости может негативно отразиться на объемах реализации и платежеспособном спросе населения.

К слову, также сообщалось о том, что в Харьковской области растет стоимость картофеля, капусты, свеклы или моркови. Но главной причиной, по словам специалистов, является не только погода, но и нечтение товаров, вызванное отсутствием достаточного количества овощехранилищ. Большинство урожая портится, потому что хранить его негде — до 80% продукции теряется, не попав к потребителю.

Источник: УНН

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