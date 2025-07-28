Дефіцит продуктів у Харкові змусив багатьох переглянути свій раціон, адже звичайні овочі подорожчали настільки, що борщовий набір став малодоступним для пересічного українця, повідомляє Politeka.

Ситуація спричинена одразу кількома факторами: кліматичними умовами, нестачею зрошення, зношеною інфраструктурою зберігання та підвищенням витрат на логістику.

Через високі температури та відсутність системного поливу аграрії зменшують обсяги вирощування вологолюбних культур. Заступник голови комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський наголошує: фермери поступово розширюють площі зрошуваних земель, що дозволяє вирощувати більше овочів, однак це процес не швидкий.

Особливо болісно проблему відчуває ринок коренеплодів. Вартість картоплі, капусти, буряку чи моркви невпинно зростає. Та головною причиною, за словами фахівців, є не лише погода, а й дефіцит продуктів у Харкові, викликаний відсутністю достатньої кількості овочесховищ. Більшість врожаю псується, оскільки зберігати його ніде — до 80% продукції втрачається, не потрапивши до споживача.

Уряд запроваджує програми підтримки — зокрема, ініціативу з будівництва сучасних овочесховищ. Це дозволить зберігати врожаї протягом кількох місяців, рівномірно постачаючи продукцію на ринки. Такий підхід зменшить залежність від сезонності та допоможе уникнути стрибків цін. Фермери готові інвестувати в розвиток, оскільки бачать реальну державну підтримку, попри складну безпекову ситуацію.

Стабілізація агросектору стане ключем до продовольчої безпеки, і вже сьогодні важливо створювати умови, за яких базові продукти будуть доступні кожній родині — незалежно від регіону.

Джерело: novyny.live

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