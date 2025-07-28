Дефицит продуктов в Харькове заставил многих посмотреть свой рацион, ведь обычные овощи подорожали настолько, что борщовый набор стал малодоступным для рядового украинца, сообщает Politeka.

Ситуация вызвана несколькими факторами: климатическими условиями, недостатком орошения, изношенной инфраструктурой хранения и повышением затрат на логистику.

Из-за высоких температур и отсутствия системного полива аграрии уменьшают объемы выращивания влаголюбивых культур. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский отмечает, что фермеры постепенно расширяют площади орошаемых земель, что позволяет выращивать больше овощей, однако это процесс не быстрый.

Особенно болезненно проблему испытывает рынок корнеплодов. Стоимость картофеля, капусты, свеклы или моркови постоянно растет. Но главная причина, по словам специалистов, - не только погода, но и дефицит продуктов в Харькове, вызванный отсутствием достаточного количества овощехранилищ. Большинство урожая портится, потому что хранить его негде — до 80% продукции теряется, не попав к потребителю.

Правительство внедряет программы поддержки — в частности, инициативу по строительству современных овощехранилищ. Это позволит хранить урожаи в течение нескольких месяцев, равномерно поставляя продукцию на рынки. Такой подход снизит зависимость от сезонности и поможет избежать скачков цен. Фермеры готовы инвестировать в развитие, поскольку видят реальную государственную поддержку, несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности.

Стабилизация агросектора станет ключом к продовольственной безопасности, и уже сегодня важно создавать условия, при которых базовые продукты будут доступны каждой семье независимо от региона.

Источник: novyny.live

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